Marano Lagunare | 2,5 milioni di euro per dragare la laguna rilanciare pesca e turismo e garantire navigabilità

Il Comune di Marano Lagunare ha avviato un investimento di 2,5 milioni di euro per migliorare la laguna, dopo aver constatato che i fondali si sono insabbiati rendendo difficile la navigazione. La pulizia dei canali e il dragaggio dei fondali sono attualmente in corso, con l’obiettivo di raggiungere una profondità di almeno 2,5 metri. Questa operazione mira a facilitare gli spostamenti di barche da pesca e turistiche, favorendo così il settore locale.

Laguna di Marano, un Cantiere da 2,5 Milioni di Euro per Rilanciare Pesca e Turismo. Un ambizioso progetto di dragaggio, del valore di 2,5 milioni di euro, è in corso nella laguna di Marano Lagunare per ripristinare i fondali a una profondità di 2,5 metri, migliorando la navigabilità e sostenendo le attività di pesca e diporto nautico. I lavori, avviati il 18 febbraio 2026, interesseranno diverse aree della laguna per 130 giorni, con la temporanea ricollocazione di oltre 200 imbarcazioni. L’intervento mira a risolvere problematiche strutturali legate all’insabbiamento e a dare nuova linfa all’economia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu Pesca, dalla Regione un bando da 2 milioni di euro per rilanciare il settoreLa Regione ha messo a disposizione 2 milioni di euro con un nuovo bando per sostenere il settore della pesca. Turismo, 11 milioni di euro per rilanciare hotel e campeggi. Fino a quando fare domandaLa Regione Emilia Romagna ha stanziato 11 milioni di euro per il rilancio di hotel, campeggi e strutture turistiche nella regione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dragaggi record a Marano: spostate 200 barche, vanno rimossi 85 mila metri cubi di materiale. La producer di Marano Lagunare, veterana dei grandi eventi internazionali, guida la cerimonia diffusa nel sito olimpico valtellinese: «Vent'anni di emozioni, ma Marano resta il mio porto sicuro» facebook