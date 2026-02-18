Cantiere da record nella laguna di Marano | 130 giorni di dragaggi per fondali sicuri

Un cantiere da record nella laguna di Marano: 130 giorni di dragaggi per garantire fondali più sicuri. La lunga operazione, iniziata tre mesi e mezzo fa, mira a rimuovere oltre 200.000 metri cubi di sedimenti accumulatisi nel tempo, migliorando la sicurezza delle imbarcazioni e il traffico marittimo nella zona.

Centotrenta giorni di lavori per cambiare il volto della laguna di Marano Lagunare. È il cronoprogramma del più imponente intervento di dragaggio mai eseguito in paese, un’opera strutturale che punta a ripristinare condizioni di piena navigabilità e a rafforzare due settori chiave dell’economia locale: pesca professionale e diporto nautico. L’investimento complessivo ammonta a circa 2,5 milioni di euro: 2 milioni finanziati con fondi regionali e circa 500 mila euro stanziati dal Comune. Il cantiere interesserà la marina di Porto Maran, lo specchio d’acqua antistante il punto di raccolta molluschi e la spiaggetta, il canale San Piero (o Taglio) fino a 500 metri in laguna – secondo gli indirizzi idrodinamici elaborati dall’Università di Udine – e il canale Molino, nell’area delle fondamenta dell’ex fabbrica Maruzzella.🔗 Leggi su Udinetoday.it

