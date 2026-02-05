Meningite tubercolare grave bimba di 2 anni a Bologna | Contagio diagnosi e cure | cosa bisogna sapere

Una bambina di due anni è stata ricoverata a Bologna con una forma grave di meningite tubercolare. I medici stanno monitorando la sua condizione, mentre si cerca di capire come si sia contagiata e quali cure siano necessarie. La diagnosi è stata fatta dopo che la piccola ha mostrato i primi sintomi, e ora si stanno adottando tutte le misure per evitarne la diffusione.

Una bambina di due anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per le complicazioni di una meningite tubercolare, una forma rara e severa di infezione provocata dal Mycobacterium tuberculosis. Di concerto con l'Ausl, il comune di Santa Sofia (Forlì-Cesena, dove la piccola vive assieme alla madre) ha attivato un protocollo di sicurezza per scongiurare la presenza di altri casi e la diffusione dell'infezione., Cos'è la meningite tubercolare?La meningite tubercolare è una forma rara e aggressiva di infezione dovuta al Mycobacterium tuberculosis, un batterio che colpisce le membrane (meningi) attorno al cervello e al midollo spinale.

