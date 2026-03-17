Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato alla nona edizione del Noisy Naples Fest

All’Arena Flegrea di Napoli si sono esibiti martedì 7 luglio Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato durante la nona edizione del Noisy Naples Fest. L’evento ha visto coinvolti i due artisti in un doppio concerto che ha attirato il pubblico presente nell’area. La serata ha visto il protagonismo di entrambi i musicisti in un contesto di musica dal vivo.

Tempo di lettura: 2 minuti All’Arena Flegrea di Napoli, un doppio concerto con Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato martedì 7 luglio alla nona edizione del Noisy Naples Fest. L’evento si articolerà in due distinti momenti musicali. Ad aprire la serata sarà Eugenio Bennato, che condurrà il pubblico in un viaggio tra le sonorità del suo nuovo tour “Briganti del Presente”, ultimo progetto dell’artista partenopeo in cui tradizione e nuove suggestioni della musica mediterranea si intrecciano dando vita a un racconto musicale intenso e attuale. A seguire, il compositore Goran Bregovi?, con la sua Wedding & Funeral Orchestra, presenterà il nuovo tour God Is Not Your Babysitter. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato alla nona edizione del Noisy Naples Fest Articoli correlati Musica, all’arena Flegrea il 7 luglio doppio concerto con Goran Bregovi? e Eugenio BennatoAll’Arena Flegrea di Napoli, un doppio concerto con Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato. Bluvertigo in concerto alla Mostra d'Oltremare per il Noisy Naples FestDopo il sold out del concerto all’Alcatraz di Milano, che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama... Una selezione di notizie su Goran Bregovi Temi più discussi: Carpi, in estate i concerti di Goran Bregovi? ed Eugenio Finardi; Carpi accoglie Bregovi? e Finardi per l'estate musicale; NOISY NAPLES FEST - Doppio concerto con Goran Bregovic ed Eugenio Bennato all'Arena Flegrea. Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato alla nona edizione del Noisy Naples FestAll'Arena Flegrea di Napoli, un doppio concerto con Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato martedì 7 luglio alla nona edizione del Noisy Naples Fest. L'evento si articolerà in due distinti momenti musicali ... ansa.it Napoli, all’Arena Flegrea doppio concerto con Goran Bregovi? e Eugenio BennatoAll’Arena Flegrea di Napoli si terrà, martedì 7 luglio, un doppio concerto con Goran Bregovi? ed Eugenio Bennato. Alla nona edizione del Noisy Naples Fest va ... ilmattino.it Il compositore e musicista balcanico Goran Bregovic tornerà in Italia nell’estate del 2026 con un nuovo tour - facebook.com facebook La trasformazione di Ermal Meta in Goran Bregovic è quasi completata. [ @MaurizioAlba] x.com