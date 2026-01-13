Tarquinia grande successo per il presepe vivente | registrati quasi 3mila visitatori

Da viterbotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presepe vivente di Tarquinia ha riscosso un notevole successo, attirando circa 3.000 visitatori durante l’edizione 2025. L’evento si è concluso l’11 gennaio con il tradizionale corteo dei Re Magi, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e ricca di atmosfere natalizie. Un appuntamento che ogni anno rappresenta un momento importante per la comunità locale e i visitatori.

Con il suggestivo corteo dei Re Magi, l'11 gennaio si è conclusa l'edizione 2025 del presepe vivente di Tarquinia. Inizialmente programmato per l'Epifania e successivamente rinviato a causa del maltempo, l'evento ha registrato oltre 1.300 visitatori.Un dato davvero straordinario che, sommato agli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tarquinia, successo per il primo giorno del presepe vivente: "Oltre 1600 visitatori" | FOTO

Leggi anche: Oltre 1600 visitatori per il presepe vivente di Tarquinia nel monastero di Santa Lucia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

24 - Foto; Presepe vivente Tarquinia, arrivano i re magi a dorso di cammello; Oltre 1.300 visitatori per la chiusura el presepe vivente di Tarquinia con l’arrivo dei Re Magi; Tarquinia, domenica 11 gennaio il recupero di “Corri per la Befana” e del Presepe Vivente.

tarquinia grande successo presepeOltre 1.300 visitatori per la chiusura dell’edizione 2025 del presepe vivente di Tarquinia con l’arrivo dei Re Magi - NewTuscia  – TARQUINIA – Si è conclusa con l’arrivo dei Re Magi l’edizione 2025 del presepe vivente di Tarquinia, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del periodo natalizio. newtuscia.it

tarquinia grande successo presepeBelcastro, grande successo per la terza edizione itinerante rievocazione Presepe vivente - presepe vivente Una rievocazione storica è cultura, identità, creatività e memoria condivisa. ilreventino.it

tarquinia grande successo presepeTarquinia, rinviati per il maltempo gli eventi “Corri per la Befana”, la Befana dei Vigili del fuoco e il presepe vivente - Tarquinia, rinviati per il maltempo gli eventi “Corri per la Befana”, la Befana dei Vigili del fuoco e il presepe vivente ... civonline.it

Il monastero apre le porte al Presepe Vivente di Tarquinia

Video Il monastero apre le porte al Presepe Vivente di Tarquinia

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.