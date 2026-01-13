Tarquinia grande successo per il presepe vivente | registrati quasi 3mila visitatori

Il presepe vivente di Tarquinia ha riscosso un notevole successo, attirando circa 3.000 visitatori durante l’edizione 2025. L’evento si è concluso l’11 gennaio con il tradizionale corteo dei Re Magi, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e ricca di atmosfere natalizie. Un appuntamento che ogni anno rappresenta un momento importante per la comunità locale e i visitatori.

Con il suggestivo corteo dei Re Magi, l'11 gennaio si è conclusa l'edizione 2025 del presepe vivente di Tarquinia. Inizialmente programmato per l'Epifania e successivamente rinviato a causa del maltempo, l'evento ha registrato oltre 1.300 visitatori.Un dato davvero straordinario che, sommato agli.

