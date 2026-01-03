Le Vie dei Tesori 2025 Palermo cuore pulsante | quasi 165 mila visitatori e ricaduta economica di 5,2 milioni

Le Vie dei Tesori 2025 a Palermo si conferma come un evento di rilievo, attirando circa 165.000 visitatori e generando un impatto economico di oltre 5,2 milioni di euro. Con quasi 251.000 ingressi complessivi, il diciannovesimo anno si chiude positivamente, sottolineando l’importanza culturale e turistica della città. Un’occasione di valorizzazione del patrimonio e di promozione del territorio che continua a coinvolgere pubblico e comunità locale.

Le Vie dei Tesori chiude il suo diciannovesimo anno di attività con 251.098 ingressi complessivi, oltre tremila in più rispetto al 2024, con un impatto economico diretto e indiretto che sfiora gli 8 milioni di euro (7.939.131 euro) nelle città coinvolte.Secondo il report commissionato a Otie.

A Palermo musei e teatri aperti per "Le vie dei tesori"

