Dell ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo laptop da gioco Alienware 16X Aurora, presentato in anteprima al CES 2026 e ora disponibile per l’acquisto. Il dispositivo si distingue per le alte prestazioni e monta un display OLED da 16 pollici. La produzione del modello è stata ufficializzata e la vendita è iniziata, offrendo ai giocatori una nuova opzione di alta gamma.

Dell ha ufficialmente lanciato il laptop da gioco Alienware 16X Aurora, presentato per la prima volta al CES 2026, ora disponibile per l’acquisto. Questo modello da 16 pollici si distingue per il display OLED, prestazioni elevate e un design premium pensato per i gamer più esigenti. L’Alienware 16X Aurora monta un processore Intel Core Ultra 9 290HX abbinato alla GPU Nvidia RTX 5070Ti. A differenza del modello Alienware 16 Area-51 che può arrivare a 96 GB di RAM, il 16X Aurora supporta fino a 64 GB di RAM DDR5 SO-DIMM su due slot, con storage fino a 2 TB di SSD PCIe NVMe M.2 Gen 4, disponibile sia in configurazioni singole che doppie. Il laptop è dotato di coperchio e fondo in alluminio anodizzato, con apertura agevolata a una mano, unendo robustezza e stile minimalista. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Alienware 16X Aurora: prestazioni da record in un OLED da 16 pollici!

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