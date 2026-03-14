Asus ExpertBook Ultra | OLED opaco e prestazioni iGPU da urlo

L'Asus ExpertBook Ultra si presenta con uno schermo OLED opaco che elimina i riflessi e offre colori vividi con contrasti profondi e neri intensi. La tecnologia OLED viene integrata in un portatile destinato a chi cerca alte prestazioni, grazie anche a una potente unità grafica integrata. La combinazione di display e hardware rende il dispositivo adatto a un utilizzo professionale e creativo.

La tecnologia OLED sta conquistando sempre più spazio nei portatili grazie a contrasti più profondi, neri intensi e colori vividi, ma uno dei limiti storici restava il vetro lucido che li ricopriva. Questo garantisce nitidezza, ma rende l’uso all’aperto difficile, soprattutto per i laptop ultra compatti. Asus ExpertBook Ultra supera questo ostacolo con un pannello opaco di altissima qualità, unito al nuovo processore Intel Core Ultra di terza generazione che offre prestazioni sorprendenti, soprattutto in ambito grafico. Scopriamo tutti i dettagli. Il design di ExpertBook Ultra segna un netto passo avanti rispetto alla tradizionale linea aziendale: solido, ma con un’estetica premium che non sfigura accanto a ZenBook e VivoBook. 🔗 Leggi su Billipop.com

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