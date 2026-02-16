Alienware 16 aurora rtx 5060 prezzo scende a 1.099,99 dollari
L'Alienware 16 Aurora con scheda RTX 5060 ha visto il suo prezzo calare a 1.099,99 dollari. La riduzione riguarda un portatile da gaming di fascia alta, noto per le sue ottime performance e la qualità costruttiva. Ora, questo modello si presenta come un’opzione più accessibile per chi cerca potenza a prezzi più contenuti nel mercato dei notebook gaming.
nel panorama delle offerte di notebook da gaming, spicca una promozione sull’ alienware 16 aurora, un modello di fascia premium capace di offrire prestazioni affidabili a un prezzo competitivo rispetto al listino. la proposta evidenzia un risparmio consistente che rende più accessibile l’esperienza di gioco, mantenendo un equilibrio tra potenza grafica e versatilità d’uso. le caratteristiche principali, dal display alle prestazioni, sono pensate per una fruizione fluida e coinvolgente, senza rinunciare all’affidabilità tipica del marchio. alienware 16 aurora in offerta: prezzo, prestazioni e specifiche. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
ASUS GeForce RTX 5070 Ti e 5060 Ti: Stop alla produzione? La smentita ufficiale
Recenti voci suggerivano una possibile sospensione della produzione delle schede grafiche ASUS GeForce RTX 5070 Ti e 5060 Ti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
