Alice Pazzaglia si aggiudica lo slalom di Chamonix in Coppa Europa, confermando la sua crescita nel circuito. Beatrice Sola si distingue entrando nella top 5. La gara, disputata in notturna sulla pista francese, ha visto gli atleti italiani protagonisti di una buona prestazione. Un risultato positivo che sottolinea il talento e l’impegno delle giovani sciatrici nel panorama internazionale.

Si tinge di azzurro lo slalom di Coppa Europa in notturna disputato sulla pista francese di Chamonix. Alice Pazzaglia si conferma la più forte e centra il secondo successo consecutivo in ventiquattro ore. Completa l’ottima prova della formazione tricolore il piazzamento tra le migliori cinque di Beatrice Sola. Pazzaglia, dopo aver chiuso la prima parte di gara in quarta posizione, cambia passo nella seconda, recupera tre posizioni e chiude la gara con 1:32.49. L’azzurra precede un duo tutto svedese, Moa Landstroem, seconda con un distacco di +0.24, e Moa Bostroem Mussener, terza a +0.30. Completa la composizione della Top 5 l’austriaca Leonie Raich che taglia il traguardo con il crono di 1:32. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alice Pazzaglia trionfa nello slalom di Chamonix in Coppa Europa. Beatrice Sola in Top 5

Magica tripletta azzurra in Coppa Europa a Chamonix. Trionfa Pazzaglia, sul podio Carolli e SolaDurante lo slalom notturno di Chamonix, valido per la Coppa Europa, l’Italia ha conquistato una tripletta con Alice Pazzaglia che ha vinto, seguita da Francesca Carolli e Beatrice Sola sul podio.

Leggi anche: Giulia Vallerani terza nello slalom in Valle Aurina, Alice Pazzaglia allunga in classifica generale di Coppa Europa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tripletta azzurra! Pazzaglia vince su Carolli e Sola nel primo slalom di Ce a Chamonix; Coppa Europa: tripletta Azzurra nello slalom di Camonix: Pazzaglia, Carolli, Sola!; Magica tripletta azzurra in Coppa Europa a Chamonix. Trionfa Pazzaglia, sul podio Carolli e Sola; McGrath respinge l'assalto di Braathen e vince lo slalom di Wengen, rivivi la sua gara.

Alice Pazzaglia trionfa nello slalom di Chamonix in Coppa Europa. Beatrice Sola in Top 5Si tinge di azzurro lo slalom di Coppa Europa in notturna disputato sulla pista francese di Chamonix. Alice Pazzaglia si conferma la più forte e centra il ... oasport.it

Magica tripletta azzurra in Coppa Europa a Chamonix. Trionfa Pazzaglia, sul podio Carolli e SolaApoteosi azzurra nello slalom notturno di Chamonix, valevole per la Coppa Europa. Una straordinaria tripletta con il successo di Alice Pazzaglia davanti ... oasport.it

È solo la prima manche ma vedere 4 Azzurre ai primi quattro posti nello slalom di Coppa Europa a Courchevel, 5 nelle sei, 6 nelle tredici, 8 nelle trenta, fa un certo effetto! Comanda Alice Pazzaglia con 3 decimi su Beatrice Sola, 77/100 su Chicca Carolli, e 86 - facebook.com facebook

#SciAlpino Chiamatela... Valanga Rosa! A Chamonix il primo slalom in notturna è tutto dell'Italia, trionfa Alice Pazzaglia #FISAlpine #AlpineSkiing #23Gennaio #scialpinofemminile dlvr.it/TQX2ht x.com