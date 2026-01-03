Alfa debutta all' Arena di Verona | annunciato il suo primo grande concerto nel tempio della musica

Alfa annuncia il suo primo grande concerto all'Arena di Verona, prevista per il 23 settembre 2026. Un evento che rappresenta un importante traguardo nel suo percorso artistico, confermando la sua presenza nel panorama musicale nazionale. Questa data segna l’inizio di una nuova fase, offrendo al pubblico un’occasione unica di ascoltare dal vivo la sua musica in uno dei luoghi più iconici d’Italia.

Alfa inaugura il nuovo anno con un annuncio destinato a segnare una tappa fondamentale del suo percorso artistico: il 23 settembre 2026 salirà per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona. Un debutto carico di significato, in uno dei luoghi più iconici della musica dal vivo, capace come. 🔗 Leggi su Veronasera.it

