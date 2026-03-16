Torna Presto | il debutto di Alessia Passera in una canzone dedicata al padre

Il 19 marzo 2026 viene pubblicato su tutte le piattaforme digitali “Torna Presto”, il primo singolo inedito di Alessia Passera, una giovane cantante pop proveniente da Treviglio. La canzone è dedicata al padre dell’artista e rappresenta il suo debutto nel mondo musicale. Alessia Passera ha annunciato ufficialmente l’uscita del brano tramite i suoi canali social.

Il 19 marzo 2026 arriva su tutte le piattaforme digitali “Torna Presto”, il primo singolo inedito di Alessia Passera, giovane cantante pop originaria di Treviglio. Un debutto discografico che si presenta fin da subito come qualcosa di intenso, personale e profondamente autentico: il brano nasce infatti come una dedica al padre, scomparso quando l’artista aveva appena 13 anni. Con “Torna Presto”, Alessia Passera sceglie di esordire mettendo al centro una storia vera, trasformando il dolore di una perdita in una canzone capace di parlare anche agli altri. Il singolo affonda le sue radici in un ricordo preciso, in un momento che ha segnato in modo indelebile la sua vita e che, con il tempo, si è trasformato in musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Torna Presto”: il debutto di Alessia Passera in una canzone dedicata al padre Articoli correlati Leggi anche: “Il mio primo San Valentino”: Nadia Fisicaro e Alessia raccontano l’amore più grande in una canzone per bambini Leggi anche: ECCELLENZA: per il club una giornata da dimenticare al più presto in vista del derby di domenica con la sangiovannese. Il clamoroso flop della Sansovino a Grassina nel giorno del debutto di Settembrini Contenuti utili per approfondire Torna Presto Discussioni sull' argomento Bologna: Tper, i bus a idrogeno presto in servizio; (Quasi) mille giorni dopo il debutto, Yildiz torna a Udine. Ma ora è lui il simbolo della Juve; Tper: bus a idrogeno presto in servizio a Bologna. L’esperienza pilota di Ferrara; From 4 presto su Paramount+: il teaser svela nuovi misteri. L'infortunio e il sogno Nazionale svanito non sono cose facili da digerire. Ma noi siamo sicuri che ti rialzerai perché sei forte. Ti siamo vicini Antonio, torna presto - facebook.com facebook