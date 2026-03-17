Alessandro Cattelan si tuffa nel sugo e va ad Amici la ripartenza dopo anni da predestinato a Sanremo

Alessandro Cattelan entra nel cast di Amici come giudice, segnando un nuovo passo nella sua carriera televisiva. Dopo aver concluso la sua avventura in Rai, il conduttore si appresta a tornare in prima linea in un programma molto seguito, portando con sé un nuovo ruolo e una diversa esperienza nel mondo dello spettacolo. La sua presenza nel talent show rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti apparizioni televisive.

Il ruolo di giudice ad Amici di Cattelan apre un nuovo capitolo della sua carriera dopo la fine dell'esperienza in Rai che lo aveva accolto come messia. Ora accetta il consiglio di Antonella Clerici per parlare in maniera più pop e il talent di Canale5 potrebbe essere il luogo giusto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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