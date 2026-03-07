Clerici | Bisogna sporcarsi di sugo per fare tv popolare Cattelan risponde nel momento d'oro di De Martino e Gazzoli

Alessandro Cattelan ha pubblicato un video in cui si sporca di soia, rispondendo con ironia a una frase di Antonella Clerici. La conduttrice aveva detto che per fare tv popolare bisogna

Alessandro Cattelan risponde ironicamente, con un video in cui si macchia di soia, all'ennesimo ritorno sull'argomento sollevato qualche tempo fa dall'amica Antonella Clerici. "“Devi abbassarti, dare di più al pubblico dal punto di vista emotivo”, disse nel luglio 2025, e oggi è tornata a ribadirlo nel momento di massimo splendore di Stefano De Martino e di profili Rai nascenti come quello di Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

