Mi sono sporcato ma è soia | la risposta divertita di Alessandro Cattelan ad Antonella Clerici sulla ‘tv del sugo’

Durante un episodio recente, Alessandro Cattelan ha pubblicato un video sui social in cui la sua camicia si macchia, suscitando ironia tra i follower. La didascalia accompagna il video, commentando in modo scherzoso che si tratta di soia e non di sugo, come inizialmente sembrava. La scena ha attirato l’attenzione per il tono leggero e la risposta spontanea del conduttore.

E così alla fine Alessandro Cattelan si è sporcato. Ma non di sugo. Sui social il conduttore tv mostra un video in cui la sua camicia si macchia, e la didascalia è esilarante: “Wooooooooooooh mi sono sporcato di sugoooooooooooo! Ah no è soia. Niente”. Parole che stanno rimbalzando sul web perché, secondo alcuni, sarebbero una risposta piccata a quanto tempo fa gli disse Antonella Clerici. Nulla di più lontano dalla realtà. Ecco perché. Cosa disse Antonella Clerici a Cattelan. Nel luglio 2025 Clerici, ospite di Supernova, il podcast di Cattelan, aveva con lui parlato di tv dandogli qualche consiglio su come far funzionare meglio i suoi programmi specie quando vengono proposti al pubblico generalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il dibattito su cosa significhi davvero fare televisione popolare torna ad animare il mondo dello spettacolo.

