Domani sera alle 20, quattro atleti italiani sverneranno il ruolo di portabandiera durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono atleti diversi, con carriere ricche di vittorie, pronti a sventolare la bandiera italiana davanti a migliaia di spettatori. Sono nomi noti nel panorama sportivo, scelti per rappresentare il meglio dello sport italiano in questa grande occasione internazionale.

Saranno 4 i portabandiera dell’Italia alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.00, a Cortina d’Ampezzo sfileranno col tricolore Amos Mosaner e Federica Brignone, mentre a Milano l’onore toccherà a Federico Pellegrino ed Arianna Fontana. AMOS MOSANER. Campione olimpico ed iridato in carica nel doppio misto del curling con con Stefania Constantini: oro ai Giochi a Pechino 2022 ed ai Mondiali a Fredericton nel 2025. In carriera vanta anche quattro titoli del Grand Slam, due bronzi mondiali e tre podi agli Europei con la squadra maschile, infine nel 2012 fu argento con la squadra mista ai Giochi Olimpici Giovanili di Innsbruck. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sono i 4 portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2026 e cosa hanno vinto in carriera

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

#Olimpiadi-Milano-Cortina 2026 || Domani sera alle 20, quattro atleti italiani sfileranno come portabandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Chi sono i 4 portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2026: medaglie vinte e palmares; Bridgerton 4, trama, casta e data di uscita: la storia d'amore tra Benedict e Sophie; Bridgerton 4, il cast della nuova stagione della serie tv Netflix. FOTO; Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componenti.

Chi sono i 4 portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2026: medaglie vinte e palmaresSaranno 4 i portabandiera dell'Italia alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio, alle ore ... oasport.it

Ecco chi sono i quattro Finalisti di X Factor 2025 - 3/4Nome d’arte di Delia Buglisi, ha 25 anni ed è di Catania. Cantautrice che intreccia folk e cantautorato con una cifra stilistica unica: l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie ... ilfattoquotidiano.it

Li chiamiamo “cani da compagnia”, ma dietro le piccole taglie ci sono caratteri forti, bisogni reali e storie che smentiscono il mito del cane da divano. Dalle razze più conosciute a quelle meno intuitive, perché nessun cane vive solo di casa e coccole. facebook

Famiglia uccisa dal monossido a Porcari: chi sono le vittime x.com