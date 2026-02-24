Sanremo al Tambourine fra karaoke e pronostici azzardati

Sanremo al Tambourine, con karaoke e pronostici azzardati, ha attirato un pubblico vario. La serata ha proposto performance di artisti emergenti e momenti di confronto sulle influenze delle grandi compagnie tecnologiche. Durante l’evento, i partecipanti hanno cantato insieme e tentato di indovinare le future stelle musicali. La serata ha anche offerto spunti per riflettere su come internet sia dominato da grandi aziende e su come liberarsi da questa presenza. La musica e il dibattito si sono mescolati in modo coinvolgente.

Il Festival di Sanremo da vedere in compagnia e da cantare assieme a una band, una rassegna di artisti emergenti di qualità, le sonorità hawaiiane dell' ukulele e una serata per capire meglio come le grandi compagnie tecnologiche hanno colonizzato internet e gli spazi di comunicazione, ma anche quali sono gli strumenti per liberarsi da questo controllo. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Oggi alle 21 il circolo di via Tenca farà da casa all'evento "Perché Sanremo è Sanremo", ossia una visione in compagnia della prima serata del Festival della canzone italiana, tra commenti, giudizi spietati sugli outfit e pronostici.