Tutta l’energia del punk rock Al Tambourine arrivano i Derozer

Al Tambourine questa sera arrivano i Derozer, una delle band più note del punk rock italiano. La serata si preannuncia intensa, con musica dal vivo e tante altre attività come dj-set, karaoke e uno speed dating. Un’occasione per divertirsi e stare insieme, tra musica e momenti di svago.

Un viaggio musicale nelle sonorità folk del mondo, dall’Europa del Nord all’America Latina. E poi i racconti di uno dei più noti scrittori italiani di montagna, l’energia del punk rock in versione acustica con una band che ha fatto la storia del genere nel nostro Paese e una serata nel nome degli affetti, dei diritti e della libertà, tra dj-set, karaoke e uno speed dating. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Gli appuntamenti musicali si faranno sentire già domani alle 21.30 con “Notte Folk“, che vedrà salire sul palco di via Tenca il duo composto da Vincenzo Caglioti & Francesco Motta, per uno spettacolo che si muoverà tra repertori tradizionali, balfolk e sonorità che attraversano i confini: ritmi e brani popolari dal Nord Europa al Sud America. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

