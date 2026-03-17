Al Piccolo Teatro sbarcano le Variazioni il dramma dell’Alzheimer tra intimità familiare e memoria collettiva

Al Piccolo Teatro arrivano le “Variazioni”, uno spettacolo che affronta il tema dell’Alzheimer attraverso una narrazione che esplora l’intimità familiare e la memoria collettiva. La rappresentazione si concentra sull’esperienza di un individuo e della sua famiglia di fronte a questa malattia, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri su una realtà spesso nascosta. La pièce si sviluppa con scene che riflettono il rapporto tra ricordo e perdita.

Milano, 17 marzo 2026 – Si sfoglia il libro della memoria. Una pagina alla volta. Eppure, in mezzo a tutta quella carta, non si intravede nemmeno una parola. Solo un ampio, frammentato, profondissimo bianco. Con Fabrizio Bentivoglio seduto in poltrona a osservare un po’ perplesso. Intorno a lui Il figlio. Che si ostina ad indagare, a cercare di capire. Il suo è il profilo logico nel caos. E poi una bizzarra figura femminile che sgranocchia una carota. Neanche fosse l’anello mancante fra una ragazza e un coniglio. Dettaglio che per altro catapulta immediatamente in un immaginario (quasi) lynchiano. Parecchio suggestiva la cornice da cui si muove “Variazioni sul modello di Kraepelin” di Davide Carnevali, da domani al 3 aprile al Piccolo Teatro Grassi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Piccolo Teatro sbarcano le “Variazioni”, il dramma dell’Alzheimer tra intimità familiare e memoria collettiva Articoli correlati Leggi anche: Petrov: la memoria collettiva e il destino del mondo al Teatro Goldoni Angelo Gallo e il Teatro di Figura: un’antica arte rinasce al Piccolo Teatro dell’Unical per nuove generazioni.Cosenza si prepara ad accogliere un raro esempio di conservazione e innovazione del teatro di figura. Una raccolta di contenuti su Piccolo Teatro Argomenti discussi: Al Piccolo Teatro sbarcano le Variazioni, il dramma dell’Alzheimer tra intimità familiare e memoria collettiva. Al Piccolo Teatro sbarcano le Variazioni, il dramma dell’Alzheimer tra intimità familiare e memoria collettivaIl regista Davide Carnevali: L’esperienza che prova il pubblico non è il dipanarsi della storia ma la sua impossibilità di svilupparsi in modo coerente, proprio come la malattia. Al Grassi fino al 3 ... ilgiorno.it Al Piccolo Teatro CTS Accardo a CasertaDomenica 15 marzo alle ore 19:00 torna al Piccolo Teatro Cts di Caserta Gino Accardo. La canzone classica napoletana, con Gino Accardo trova un interprete di ... napolivillage.com