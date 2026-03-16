Dal 27 al 29 marzo 2026, il Piccolo Teatro Goldoni di Roma ospiterà lo spettacolo teatrale Petrov, scritto e diretto da Luca Milesi. La rappresentazione affronta temi legati alla memoria collettiva e al destino del mondo, portando in scena un lavoro che coinvolge il pubblico in un confronto diretto con questi argomenti. La produzione sarà visibile in questa sede per tre date consecutive.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Petrov, scritto e diretto da Luca Milesi. Dove e Quando: Piccolo Teatro Goldoni, Roma; dal 27 al 29 marzo 2026. Perché: Una riflessione intensa che intreccia la grande storia della Guerra Fredda con i drammi privati degli anni di piombo. Il palcoscenico si fa custode di segreti mai svelati e di destini che hanno cambiato il corso dell’umanità. Dal 27 al 29 marzo, il Piccolo Teatro Goldoni di Roma ospita Petrov, un’opera densa di significati scritta e diretta da Luca Milesi. Lo spettacolo non è solo una ricostruzione storica, ma un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di una verità necessaria per ricomporre i frammenti di esistenze spezzate. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Petrov: la memoria collettiva e il destino del mondo al Teatro Goldoni

Articoli correlati

Mudec, il mondo in cento scatti. L’occhio dei grandi fotografi svela la nostra memoria collettivaUna riflessione sul nostro tempo, attraverso gli occhi dei grandi fotografi, da Cartier Bresson a Elliot Erwitt e Mario Giacomelli, che interpretano...

Teatro Goldoni: al via Medì, il convegno internazionale delle città del MediterraneoAl teatro Goldoni di Livorno il 12 e 13 marzo, ecco Medì, il convegno internazionale delle città del Mediterraneo, promosso ogni anno dalla Comunità...