Angelo Gallo e il Teatro di Figura | un’antica arte rinasce al Piccolo Teatro dell’Unical per nuove generazioni

Angelo Gallo ha portato in scena il teatro di figura al Piccolo Teatro dell’Unical, riaccendendo l’interesse per questa arte antica tra i giovani spettatori. La rappresentazione ha coinvolto anche bambini delle scuole vicine, che hanno assistito affascinati alle marionette e alle scene fatte a mano.

Il Ritorno dei Burattini: Angelo Gallo e la Magia del Teatro di Figura al Piccolo Teatro dell'Unical. Cosenza si prepara ad accogliere un raro esempio di conservazione e innovazione del teatro di figura. Martedì 17 febbraio, alle ore 17:30, il maestro burattinaio crotonese Angelo Gallo porterà in scena al Piccolo Teatro dell'Università della Calabria il suo spettacolo "Puppet Show", nell'ambito della rassegna "Visioni Unical" e del ciclo "Nel Campus delle Meraviglie". L'evento, curato dalla compagnia Teatro Rossosimona sotto la direzione artistica di Lindo Nudo, rappresenta un'occasione per riscoprire un'arte antica e il suo potenziale educativo.