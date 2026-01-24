Record storico per l’export agroalimentare italiano Alla faccia dei dazi

L’export agroalimentare italiano si avvicina a un nuovo record, con una previsione di 73 miliardi di euro nel 2025. Nonostante le sfide rappresentate dai dazi statunitensi e dalla volatilità dei mercati internazionali, il settore continua a mostrare solidità e capacità di adattamento, confermando l’importanza dell’agroalimentare italiano nel panorama globale.

Un record di settantatré miliardi di euro. È questo il traguardo inaspettato che l’export agroalimentare italiano si prepara a centrare nel 2025, nonostante la tempesta dei dazi imposti dall’amministrazione Usa e le tensioni sui mercati mondiali. Nei primi undici mesi dell’anno, le vendite all’estero di alimenti made in Italy hanno sfiorato i 67 miliardi, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che stacca nettamente il +3,1% dell’export nazionale complessivo. Secondo le proiezioni Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), dietro al successo c’è un settore primario capace di crescere malgrado le incertezze internazionali e gli ostacoli di un’armonizzazione europea problematica. 🔗 Leggi su Panorama.it

