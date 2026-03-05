Vola l’agricoltura bio Distretto al top nell’Ue | Ma troppa burocrazia

L’agricoltura biologica nelle Marche sta vivendo un momento di crescita significativa, distinguendosi come l’unica regione italiana a contare un numero elevato di aziende agricole dedicate al biologico. Il distretto marchigiano si posiziona ai vertici in Europa, ma gli operatori segnalano che la burocrazia rappresenta un ostacolo importante per lo sviluppo del settore. La regione ha consolidato un’identità condivisa tra gli agricoltori impegnati nel biologico.

Vola il biologico nelle Marche. L’unica regione al plurale in Italia nell’agricoltura biologica ha trovato un’identità comune. La conferma arriva dai dati sulla percentuale di Sau. Ebbene, in regione la superficie agricola utilizzata per le coltivazioni senza l’uso di pesticidi e Ogm è arrivata a raggiungere il 30%, quasi il doppio della media nazionale (19%). Una crescita che non dà segni di stanchezza: nel 2025 le aziende bio sono cresciute del 2,6%. A guidare la classifica delle province con la maggiore superficie di coltivazioni bio è Macerata (oltre 36mila ettari, il 39,2% del totale regionale), poi Pesaro e Urbino (27mila ettari, il 29%), Ancona (16mila), Ascoli e Fermo rispettivamente con 8mila e quasi 5mila ettari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

