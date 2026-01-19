Rubano un orologio da 200mila euro a un turista russo a Milano | arrestati dopo un mese in partenza per Barcellona
A Milano, un turista russo è stato vittima di una rapina di un orologio dal valore di 200.000 euro in zona San Babila. Dopo un mese di indagini, un 18enne e un 32enne sono stati arrestati mentre si apprestavano a partire per Barcellona. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza nelle aree affollate della città.
A Milano, vicino a piazza San Babila, un imprenditore russo è stato rapinato di un orologio dal valore di 200.000 euro. L'episodio si è verificato lo scorso 19 gennaio e, dopo circa un mese, i responsabili sono stati catturati all'aeroporto di Malpensa. La vicenda evidenzia la crescente attenzione alle rapine di alto valore nella zona centrale della città.
Milano, rubano orologio da 80mila euro: individuati due algerini
A Milano, due cittadini algerini sono stati identificati come autori di un furto di un orologio del valore di 80.000 euro. Professionisti esperti, erano specializzati nel selezionare con precisione le vittime e negli obiettivi di alto valore. La loro abilità e la pianificazione accurata hanno reso il colpo particolarmente sofisticato.
