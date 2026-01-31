Infortunio Giovanni Di Lorenzo le condizioni del difensore del Napoli

Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo si è infortunato e ha lasciato il campo tra le preoccupazioni di tutti. Le sue condizioni sono ancora da chiarire, ma il difensore è stato subito soccorso dai medici. La squadra ora aspetta aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Durante la sfida contro la Fiorentina, in casa Napoli è scattato l’allarme per l’infortunio occorso a Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo tra la preoccupazione generale. Il capitano azzurro si è fermato in seguito a un movimento innaturale del ginocchio, accasciandosi immediatamente sul terreno di gioco e richiamando l’intervento urgente dello staff medico. Le prime sensazioni non sono incoraggianti: si teme infatti un problema serio al ginocchio, che potrebbe costringere il terzino a uno stop piuttosto lungo. Di Lorenzo non è riuscito a rialzarsi ed è stato trasportato fuori dal campo in barella, tra gli applausi del pubblico, per poi essere scortato direttamente in ambulanza per i primi accertamenti del caso.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Giovanni Di Lorenzo

Il difensore del Sassuolo Candè ha subito una rottura del legamento crociato, che pone fine anticipata alla sua stagione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giovanni Di Lorenzo

Argomenti discussi: Di Lorenzo: Champions non persa staresa,troppe partite sbagliate; Il Napoli riparte da Antonio Vergara: chi é il talento partenopeo che ha fatto sognare il Maradona; Juventus-Napoli 3-0, Di Lorenzo: Sconfitta che fa male. Possibile rigore? Accettiamo la decisione dell'arbitro; Infortuni e innesti: Mantova, si apre una settimana clou.

Di Lorenzo, infortunio grave in Napoli-Fiorentina: problema al ginocchio, esce in barella. Cosa è successoAltri guai per Antonio Conte. Durante Napoli-Fiorentina il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è uscito in barella dopo un brutto infortunio al ginocchio. Il terzino del Napoli ... leggo.it

Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansiaNapoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansia ... sport.virgilio.it

Tarantulati di Calabria. . Il primo ballo del nostro Demetrio dopo l'infortunio con la Maestra Giusy Vadalà al nostro evento in Pizzeria La Luna e Lo Gnac, Lungomare Cannitello, Villa San Giovanni(RC) 29 gennaio 2026. Tarantulati Dicalabria © Tarantulati di C - facebook.com facebook