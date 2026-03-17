Afghanistan massacro a Kabul | 400 morti in raid pachistani su ospedale

Un raid pachistano su un ospedale per tossicodipendenti a Kabul ha causato la morte di circa 400 persone. L'evento è stato segnalato dall'Afghanistan, che ha denunciato l'attacco come un massacro. La notizia si basa su fonti ufficiali del governo afghano, che hanno riportato i numeri delle vittime e descritto l'evento come un attacco contro una struttura sanitaria.

(Adnkronos) – L'Afghanistan denuncia l'uccisione di 400 persone nel raid pachistano di ieri che ha colpito un ospedale per tossicodipendenti a Kabul. "Il bilancio non è definitivo – ha detto il portavoce del ministero della Sanità afghano, Sharafat Zamani – Le operazioni di ricerca continuano ma noi abbiamo circa 400 morti e oltre 200 feriti". . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Afghanistan, Kabul: “400 morti per un raid pakistano su un ospedale”. Islamabad negaL’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver ucciso almeno 400 persone in un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti... L’Afghanistan accusa il Pakistan:” 400 morti in un raid su un ospedale a Kabul”. Islamabad negaIl governo dell’Afghanistan ha accusato il Pakistan di un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti a Kabul. Kabul Attack: Afghan Activist Wazhama Ayoubi Condemns Pakistan Airstrike, Calls it 'War Crime' Altri aggiornamenti su Afghanistan massacro a Kabul 400 morti... Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan negaLeggi su Sky TG24 l'articolo Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan nega ... tg24.sky.it Afghanistan: «Quattrocento morti in raid su ospedale». Il Pakistan negaIl governo di Islamabad sostiene di aver condotto nella notte «operazioni aeree di precisione» contro gruppi militanti a Kabul e Nangarhar ... ilsole24ore.com