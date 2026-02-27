Stamattina, il Pakistan ha lanciato attacchi contro alcune città afghane, colpendo zone di Kabul e Kandahar. Pochi momenti prima, le forze afghane avevano coinvolto le truppe di frontiera pakistane in scontri al confine. La situazione rimane tesa e le operazioni militari continuano a coinvolgere entrambe le parti.

Kabul, 27 feb. (Adnkronos) - Il Pakistan ha bombardato le città afghane di Kabul e Kandahar stamattina, poche ore dopo che le forze afghane avevano attaccato le truppe di frontiera pakistane in quella che il governo talebano ha definito una rappresaglia per precedenti attacchi aerei. "Sono stati colpiti gli obiettivi di difesa dei talebani afghani a Kabul, nella provincia di Paktia e Kandahar", ha scritto su X il ministro dell'Informazione pakistano Attaullah Tarar. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha dichiarato che gli attacchi in Afghanistan sono stati una "risposta appropriata". "Le forze armate pakistane hanno dato una risposta adeguata all'aggressione aperta dei talebani afghani", ha affermato Naqvi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine

