Pakistan-Afghanistan notte di fuoco | Islamabad bombarda Kabul Guerra aperta contro i Talebani

Nella notte, l’esercito pakistano ha lanciato attacchi contro obiettivi a Kabul, segnando un’intensificazione dei bombardamenti tra i due paesi. La rappresaglia si inserisce in un clima di crescente tensione tra Islamabad e i Talebani, portando a un’escalation militare che rischia di coinvolgere l’intera regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità di entrambi i lati.

Al centro dello scontro vi è la presenza in Afghanistan della leadership del Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), organizzazione jihadista nata nel 2007 dall'unione di gruppi attivi nel nord-ovest del Pakistan È tornata a salire bruscamente la tensione tra Pakistan e Afghanistan, con un'escalation militare che riporta la regione sull'orlo di un conflitto dichiarato. Le Forze armate pakistane hanno risposto agli attacchi afghani di giovedì sul confine con dei raid aerei che hanno colpito una serie di obiettivi a Kabul, Kandahar e Paktia. I raid segnano il punto più critico nei rapporti tra i due Paesi dalla crisi dell'ottobre scorso e riaprono una frattura mai davvero ricomposta lungo uno dei confini più instabili dell'Asia meridionale.

Crisi Afghanistan Pakistan, Islamabad: "La nostra pazienza è finita, è guerra aperta con i talebani". Bombardate Kabul e Kandahar Roma, 27 febbraio 2026 - Tra Afghanistan e Pakistan è "guerra aperta", ha dichiarato il ministro degli Esteri pakistano, Khawaja Asif.

Afghanistan, testimoni: Almeno otto esplosioni a Kabul nella notte. Ore prima, l'esercito afghano aveva attaccato le truppe pachistane lungo il confine.

Perché il Pakistan ha attaccato l'Afghanistan C'entra un potente gruppo terroristico che sembrava sconfitto, e che poi è tornato sfruttando la vicinanza con i talebani afghani

