Afghanistan 400 morti in un attacco pakistano contro un ospedale

Un ospedale dedicato ai tossicodipendenti nella capitale afgana di Kabul è stato colpito da un attacco aereo proveniente dal Pakistan. L’attacco ha causato la morte di circa 400 persone e ha danneggiato gravemente la struttura. La notizia è stata confermata da fonti locali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’attacco.

In Afghanistan un ospedale che curava tossicodipendenti nella capitale Kabul è stato colpito da un attacco aereo sferrato dal Pakistan. Stando alle dichiarazioni di Hamdullah Fitrat, vice portavoce del governo afghano, il bilancio delle vittime ammonta finora a 400, mentre sono stati segnalati altri 250 feriti. In un post su X, Fitrat ha dichiarato che le squadre di soccorso stanno cercando di domare l’incendio divampato nell’edificio e di recuperare i corpi delle vittime. Islamabad ha respinto l’accusa, affermando che i raid, condotti anche nell’Afghanistan orientale, non hanno colpito obiettivi civili. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Afghanistan, 400 morti in un attacco pakistano contro un ospedale Articoli correlati Afghanistan, Kabul: “400 morti per un raid pakistano su un ospedale”. Islamabad negaL’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver ucciso almeno 400 persone in un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti... Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad negaIl bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta. Kabul News | 400 Killed In Alleged Pakistan Airstrike On Kabul Hospital: Taliban Contenuti e approfondimenti su Afghanistan 400 morti in un attacco... Temi più discussi: Islamabad bombarda Kabul, più di 400 morti e 250 feriti; Afghanistan: Quattrocento morti in raid su centro medico. Il Pakistan nega; L'Afghanistan dichiara 400 morti in un attacco aereo pakistano su un ospedale di Kabul, il Pakistan respinge le accuse; Bombardato un ospedale di Kabul, 400 morti. Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan negaLeggi su Sky TG24 l'articolo Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan nega ... tg24.sky.it Afghanistan: «Quattrocento morti in raid su ospedale». Il Pakistan negaIl governo di Islamabad sostiene di aver condotto nella notte «operazioni aeree di precisione» contro gruppi militanti a Kabul e Nangarhar ... ilsole24ore.com Fuoco incrociato tra Pakistan e Afghanistan: 2 morti Le autorità afghane hanno annunciato che almeno due bambini sono stati uccisi da attacchi provenienti dal Pakistan. Altre 10 persone sono invece state ferite. I combattimenti sono stati segnalati sulle aree d - facebook.com facebook Afghanistan, dove tutto cambia per non cambiare mai ift.tt/UISq5T3 #evento #takethedate x.com