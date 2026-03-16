Durante la puntata di Affari Tuoi del 16 marzo, Martina ha ballato in diretta, ma nessuno tra il pubblico ha reagito con applausi. La scena ha suscitato imbarazzo tra i presenti, creando un momento insolito per lo show. In quella stessa puntata, si sono verificati due episodi che hanno attirato l’attenzione, uno dei quali coinvolge direttamente Gerry Scotti.

Una puntata all’insegna del sorriso, quella del 16 marzo di Affari Tuoi. Due gli episodi decisamente particolari e uno riguarda in qualche modo Gerry Scotti. L’altro, invece, ha visto come protagonista, suo malgrado, Martina. La ballerina si è ritrovata senza parole e in imbarazzo al centro dello studio Rai. Il pacco della Ruota della Fortuna. Leila da Udine è la concorrente di serata, appassionata di numeri, carte e tarocchi. Ha pescato il pacco 10 tra i tanti a disposizione e nei tarocchi ciò ha un significato chiaro: “ La ruota della fortuna ”. Ciò ha scatenato risate e applausi, con tanto di vecchia sigla del programma. Svariate le battute bonarie, trasformando per pochi istanti Affari Tuoi nel game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, che imbarazzo. Martina balla ma nessuno applaude: “La fine più brutta di sempre”

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