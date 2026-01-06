Nella puntata di Affari Tuoi del 5 gennaio, condotta da Stefano De Martino, Maria Pia, concorrente dal Molise, ha affrontato la sfida con il pacco numero 13 insieme al marito Salvatore. La sua scelta ha suscitato sorpresa tra i presenti, offrendo un momento di interesse e curiosità nel corso della trasmissione.

Nella puntata di Affari Tuoi del 5 gennaio, condotta da Stefano De Martino, la concorrente Maria Pia, proveniente dal Molise, ha giocato con il pacco numero 13, accompagnata dal marito Salvatore. Il conduttore ha subito creato un'atmosfera leggera scherzando sul loro matrimonio con oltre 300 invitati e sulla torta apparentemente troppo piccola, coinvolgendo anche Herbert Ballerina in battute che hanno divertito il pubblico. La partita di Maria Pia è iniziata in modo favorevole: i primi pacchi eliminati contenevano solo somme basse, portando il Dottore a un'offerta iniziale di 40.000 euro, rifiutata dalla coppia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Maria Pia spiazza De Martino: mai vista una cosa simile

