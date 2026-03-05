Crisi Iran e mercati nell' incertezza | sale il timore per l' aumento dell' inflazione

La crisi in Iran sta influenzando i mercati finanziari, che si muovono in un clima di incertezza crescente. Gli operatori monitorano con attenzione gli sviluppi nella regione, mentre il timore di un possibile aumento dell'inflazione si fa strada tra le preoccupazioni degli investitori. Le negoziazioni e le reazioni dei principali attori sono ancora in corso, senza una chiara direzione stabilita.

Il conflitto in Medio Oriente continua a mettere sotto scacco i mercati finanziari che si muovono nell’incertezza. In Europa le Borse mettono a segno un nuovo calo, più contenuto rispetto a lunedì e martedì, ma comunque segnale che i maggiori costi energetici stiano alimentando le aspettative inflazionistiche. Milano lascia sul terreno l’1,61% così come Francoforte mentre Parigi perde l'1,49% e Londra l’1,45%. Eppure la giornata non era partita male con il rimbalzo delle Piazze asiatiche. Un entusiasmo che è durato poco almeno in Europa e, ancora meno, negli Stati Uniti con Wall Street da subito pesante, «Le fonti energetiche... 🔗 Leggi su Feedpress.me

