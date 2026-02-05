Fiumicino ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime Arrestata con oltre un chilo di droga

La donna brasiliana di 38 anni è arrivata all’aeroporto di Fiumicino con oltre un chilo di cocaina nascosta nel corpo. Aveva ingerito 80 ovuli e ne aveva nascosto altri quattro nelle parti intime. Quando i militari della guardia di finanza l’hanno fermata, ha cercato di negare, ma i controlli hanno confermato la presenza della droga. Ora si trova in cella in attesa di processo.

Aveva ingerito 80 ovuli di cocaina e quattro li aveva nascosti nelle parti intime. Una donna di 38 anni, originaria del Brasile, è stata individuata e fermata all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino dove è stata arrestata dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di.

