repubblica romana docet tutte le lodi 178 anni dopo e arriva anche de pascale

La Repubblica Romana del 1849, che durò appena 144 giorni, torna a essere ricordata a 178 anni dalla sua nascita. La città si prepara a celebrare quell’esperienza, guidata dal triumvirato formato da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi. Anche de Pascale parteciperà alle commemorazioni, che ricorderanno un episodio breve ma ancora vivo nella memoria storica.

Fu breve. Durò 144 giorni. Ma la sua impronta continua a rifulgere come un astro nella storia: la Repubblica Romana (quella del 1849), governata dal triumvirato Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e il forlivesissimo Aurelio Saffi, si celebra in città a partire già da domani. Poi il culmine sarà ovviamente lunedì 9, giorno di nascita dell’istituzione. Un evento che conta 177 anniversari e che lunedì verrà celebrato con la discesa a Forlì da Bologna del governatore della Regione Michele de Pascale e dell’assessora regionale alla Cultura, la bertinorese Gessica Allegni. In ordine di tempo, domattina dalle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

