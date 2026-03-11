Revolut diventa banca nel Regno Unito | licenza definitiva e 3 miliardi di investimenti

Revolut ha ottenuto l’autorizzazione definitiva dalla Prudential Regulation Authority nel Regno Unito, confermando la sua trasformazione da fintech a banca. La società, fondata da Nik Storonsky, ha completato il periodo di “mobilitazione” e ora può operare come banca a tutti gli effetti. L’azienda ha annunciato un investimento di tre miliardi di euro per sostenere questa fase di crescita.

Nuovo passo nella trasformazione di Revolut da fintech a banca globale. La società fondata da Nik Storonsky ha ottenuto nel Regno Unito l'autorizzazione della Prudential Regulation Authority a completare il periodo di "mobilitazione", aprendo così ufficialmente la strada al lancio della nuova.