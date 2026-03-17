È scomparso a 86 anni Tonino Apicella, cantante napoletano noto per aver interpretato la musica tradizionale della città. Figlio di un artista e con una lunga carriera alle spalle, Apicella è ricordato come una delle voci rappresentative della canzone napoletana. Tra le sue amicizie figura anche quella con un noto politico, e suo figlio Mariano ha condiviso ricordi dell’artista.

È morto a 86 anni Tonino Apicella, cantante napoletano e interprete della tradizione melodica partenopea. Figura discreta ma riconoscibile, è stato un artista legato alla dimensione più autentica della musica “di strada”, quella dei posteggiatori e dei locali, portando il repertorio napoletano anche all’estero. Padre del cantante Mariano Apicella – diventato celebre per la sua amicizia con Berlusconi – la sua storia si intreccia con una delle traiettorie più curiose della musica italiana recente. Un interprete della tradizione napoletana. Tonino Apicella è stato un cantante cresciuto nella tradizione della canzone napoletana classica, quella fatta di voce, chitarra e contatto diretto con il pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Tonino Apicella, voce della canzone napoletana. Il figlio Mariano e l’amicizia con Berlusconi

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