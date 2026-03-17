addio a michi amata dottoressa del 118

A Cagli e a Calcinelli di Saltara si piangono la scomparsa di Maria Michela Cenerelli, nota come

Cordoglio a Cagli e a Calcinelli di Saltara, nel comune di Colli al Metauro, per la scomparsa a 48 anni, dopo una breve malattia, di Maria Michela Cenerelli, conosciuta da tutti come: "Michi la dottoressa del 118". "Oltre ad essere professionalmente molto preparata – la ricorda Daniele Conti, infermiere del 118 – Michi era una persona altruista, sempre disponibile per gli altri, per i più deboli e per chi ne avesse avuto bisogno. Se n’è andata troppo velocemente, siamo affranti da dolore, ci mancherà tantissimo il suo sorriso, la sua forza e i suoi incoraggiamenti nei momenti della nostra professione". "Anche a nome di tutta la Potes del 118 di Cagli – dice il dottor Franco Fraternali collega della scomparsa – ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia di Michi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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