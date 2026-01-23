Emergenza Tpl a Benevento Errico FI | La Regione chiarisca subito tempi e modalità del subentro di Air Campania

La criticità nel trasporto pubblico locale di Benevento necessita di un intervento rapido e trasparente. Errico di Forza Italia richiede alla Regione Campania di chiarire tempestivamente tempi e modalità del subentro di Air Campania, al fine di garantire continuità e affidabilità nel servizio. La situazione attuale, infatti, evidenzia l’urgenza di un’azione concreta per rassicurare cittadini e operatori del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione del trasporto pubblico locale a Benevento ha ormai superato la soglia di allarme e richiede un intervento immediato e risolutivo da parte della Regione Campania”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta all’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo. Al centro dell’iniziativa, le crescenti criticità che interessano il servizio Tpl nel capoluogo sannita e, in particolare, le condizioni economiche e occupazionali dei lavoratori attualmente impiegati dal gestore uscente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

