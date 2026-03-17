Acqua inquinata clima ancora teso Dall’Oltreserchio ad Antraccoli in rete per tutelare le risorse idriche

Dall’Oltreserchio ad Antraccoli, diverse zone della Piana di Lucca sono al centro di segnalazioni riguardanti la qualità dell’acqua. Sono stati riscontrati problemi legati a contaminazioni da Pfas, depositi di ferro e manganese, oltre a casi di tetraidrotiofene. Questi fatti hanno portato alla luce la vulnerabilità della falda acquifera nella zona, con preoccupazioni crescenti sulla sicurezza delle risorse idriche.

Dai Pfas ai depositi di ferro e manganese, passando per la contaminazione da tetraidrotiofene. Sono diversi i fenomeni che negli ultimi mesi hanno portato a galla la fragilità della falda nella Piana di Lucca. Non a caso, in tanti si sono presentati ieri pomeriggio alla Pecora Nera per l’incontro promosso dal “ Forum Acqua pubblica sì-cura “ con al centro proprio i casi di inquinamento della risorsa idrica. L’intento – soddisfatto – degli organizzatori era quello di individuare una strategia comune per affrontare le criticità, ma anche per parlare delle prospettive in vista della scadenza della concessione a Geal (post-proroga) a fine anno. In prima linea – come previsto – i residenti di Antraccoli, ancora in attesa di conoscere le cause dell’acqua dal sapore di gas che continua a sgorgare dai rubinetti di casa, serrati da settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua inquinata, clima ancora teso. Dall’Oltreserchio ad Antraccoli in rete per tutelare le risorse idriche Articoli correlati Autobotte ad Antraccoli. Primo intervento per l’acqua inquinataLucca, 26 febbraio 2026 – È arrivata ieri pomeriggio la prima autobotte da 8mila litri di Geal per supportare le famiglie coinvolte dall’ordinanza di... Leggi anche: “Acqua inquinata: ora basta“. Antraccoli, assemblea infuocata Aggiornamenti e notizie su Acqua inquinata clima ancora teso... Argomenti discussi: Acqua inquinata, clima ancora teso. Dall’Oltreserchio ad Antraccoli in rete per tutelare le risorse idriche. Acqua inquinata, clima ancora teso. Dall’Oltreserchio ad Antraccoli in rete per tutelare le risorse idricheAssociazioni e comitati riuniti per fare valere le istanze del territorio di fronte alle troppe criticità. Nessuna novità sul fronte dell’acqua che odora di gas, caso al centro anche di un fascicolo i ... lanazione.it Acqua inquinata, pesci in agonia: lo sversamento nel canale arriva dal deposito dell’ex discaricaMIRA - Acqua giallastra nelle canalette tra la Romea e Dogaletto verso la laguna provenienti dalla vecchia discarica di pirite. L'allarme ambientale lanciato tra i passanti mentre la Città ... ilgazzettino.it