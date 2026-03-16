Il 16 marzo è anche il titolo di uno dei brani più popolari di Achille Lauro, che ha riscosso grande successo tra i suoi fan. Oggi il cantautore romano si esibisce al Forum di Milano, città che ha sempre apprezzato la sua musica. La data e il brano sono diventati punti di riferimento nella sua carriera, mentre i fan seguono con attenzione ogni sua mossa.

Milano – Quella di oggi non è una data qualsiasi per i fan di Achille Lauro. Il “ 16 marzo” è infatti uno dei brani più amati del cantautore romano, che sta vivendo un momento d’oro. E proprio oggi, quel “famoso” 16 marzo, Lauro sarà protagonista di uno dei tre concerti milanesi all’Unipol Forum di Assago (oggi, domani 17 marzo e il 27 marzo). Dire che il cantante stia attraversando una delle parentesi migliori della sua carriera è forse riduttivo: Achille Lauro ha cambiato pelle, dando vita a uno dei più riusciti “rebranding” della recente storia della musica italiana. Perché la rivoluzione è stata sì attraverso l’immagine (sebbene ci sia stata un efficace cambio di look) ma anche e soprattutto attraverso la musica, con un ultimo album destinato a restare, a non essere una meteora, come troppo spesso accade con le canzoni di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il 16 marzo di Achille Lauro? Al Forum, in quella Milano che “ha accudito la sua musica”

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