Sanremo emozione all’Ariston | Pausini e Achille Lauro incantano con 16 marzo – Il video

Un’atmosfera intima e avvolgente ha fatto da cornice a uno dei momenti più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. In scena decine di candele elettriche, tappeti, un divano, un pouf e un pianoforte verticale. Una scenografia essenziale ma suggestiva, pensata per valorizzare l’intensità del duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro. I due artisti hanno regalato al pubblico una versione particolarmente intensa di 16 marzo, brano simbolo del repertorio di Lauro, reinterpretato con grande delicatezza. La voce di Pausini e quella di Lauro si sono intrecciate in un equilibrio emotivo che ha conquistato la platea, accompagnate dalla band. 🔗 Leggi su Open.online

