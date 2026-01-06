Accende fuochi d' artificio in piena notte per festeggiare un compleanno denunciato

Durante un normale controllo notturno, i carabinieri di Acireale hanno denunciato un uomo di 39 anni sorpreso ad accendere fuochi d'artificio senza autorizzazione in via Ludovico Ariosto. L'episodio si è verificato durante una serata in cui il soggetto stava festeggiando un compleanno. La normativa vigente vieta l'uso di fuochi d'artificio senza permessi, per garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale hanno denunciato un 39enne acese con precedenti penali che, durante un controllo notturno, è stato sorpreso mentre era intento ad accendere dei fuochi d'artificio in via Ludovico Ariosto, senza alcuna autorizzazione. L’uomo ha anche cercato di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Capodanno, botti e fuochi d’artificio: le regole per festeggiare in sicurezza Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio: le regole per festeggiare Capodano in sicurezza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno 2026, Napoli accende il cielo: il rito dei fuochi d’artificio nel video Napoli Explosion; Europa Verde Frentania contro i botti: “Il sindaco faccia rispettare la legge in materia di fuochi d'artificio”; Accende un petardo vicino ad altri fuochi d'artificio, 43enne perde la mano a Vercelli la notte di Capodanno; Capodanno e fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i ‘botti’ a norma ed evitare rischi. I fuochi d’artificio a Capodanno: un inno di luce e colore - Ogni anno, la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è illuminata dai fuochi d’artificio, uno spettacolo che affascina adulti e bambini e accompagna ... villegiardini.it

Capodanno 2026, fuochi d'artificio e botti: regole e consigli per evitare rischi - A poche ore dalla fine del 2025 e dall’inizio del 2026, è quasi tutto pronto per i festeggiamenti. tg24.sky.it

Capodanno: botti sì o botti no? Il Comune modifica l'ordinanza anti-fuochi d'artificio - Il dibattito sui fuochi d’artificio a Capodanno si accende a Genova: il Comune ha deciso di modificare l’ordinanza anti- telenord.it

Studio Legale Acquaviva Canzi. Music Corner · New Start. Posso accendere i fuochi d’artificio dal terrazzo condominiale Disclaimer: il video qui pubblicato non è un “parere legale”, bensì una semplice spiegazione con taglio pratico. L’utente deve sempre riv - facebook.com facebook

Accende un petardo vicino ad altri fuochi d’artificio, 43enne perde la mano a Vercelli la notte di Capodanno x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.