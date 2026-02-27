Iconografia dei tarocchi esposto all’Accademia Carrara di Bergamo uno dei manoscritti della Malatestiana
A partire da oggi, venerdì 27 febbraio, fino a martedì 2 giugno il manoscritto D.XIV.1 della Biblioteca Malatestiana sarà esposto all’Accademia Carrara di Bergamo nell’ambito dell’esposizione ‘Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna’, una delle mostre più attese della stagione espositiva. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
