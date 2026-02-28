Reinserimento dei detenuti e dei fragili Ferrara si candida a diventare una città laboratorio

Ferrara ha annunciato la volontà di diventare una città laboratorio per un progetto pilota dedicato al reinserimento sociale di detenuti e persone in condizioni di fragilità. La proposta prevede di utilizzare il lavoro come strumento di integrazione, coinvolgendo enti e istituzioni locali in questa iniziativa. La città si propone come esempio di sperimentazione concreta nel settore sociale e penitenziario.

Ferrara si candida a diventare una città laboratorio per la sperimentazione di un progetto pilota finalizzato al reinserimento sociale delle persone detenute e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità attraverso il lavoro. Un'iniziativa ambiziosa che, non a caso, prende il nome.