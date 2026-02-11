Napoli Music City Guide presentata la guida digitale turistica musicale

Da 2anews.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si apre ai visitatori con una nuova guida digitale dedicata alla musica e ai luoghi simbolo della città. La “Napoli Music City Guide” propone un percorso che parte dal Teatro San Carlo e si snoda fino a Rua Catalana. Gli utenti possono scoprire i siti più interessanti, ascoltando in cuffia le canzoni legate a ogni tappa, per vivere un’esperienza più coinvolgente. La guida combina storia e musica, offrendo un modo diverso di conoscere Napoli.

Nasce “Napoli Music City Guide”, una guida digitale turistica musicale che accompagna cittadini e turisti alla scoperta di storia, aneddoti e curiosità sui luoghi famosissimi e sui luoghi meno noti della musica a Napoli. La guida, che, insieme al racconto, contiene una playlist Spotify con alcuni dei brani celebri del repertorio napoletano e propone una mappa interattiva, è disponibile in download sul sito del Comune di Napoli. Ed è solo una prima versione (“call to action”) della guida che è e resta digitale perché verrà aggiornata con nuovi luoghi, anche su proposta delle realtà musicali che operano sul territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli music city guide presentata la guida digitale turistica musicale

© 2anews.it - Napoli Music City Guide, presentata la guida digitale turistica musicale

Approfondimenti su Napoli Music City Guide

Napoli, lunedì al Duomo sarà presentata la XXV Edizione del Festival Internazionale del ’700 Musicale Napoletano

Arti sonore e digitale, nuove professioni: a Napoli nasce il primo corso Its per l’Industria musicale

La città di Napoli ospita il primo corso Its dedicato alle arti sonore e digitali, focalizzato sulle nuove professioni dell’industria musicale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Music City Guide

Argomenti discussi: Napoli music city guide: il turismo a ritmo di musica; Turismo, nasce Napoli Music City Guide: l'11 febbraio la presentazione; Turismo, nasce Napoli Music City Guide: l'11 febbraio la presentazione; Napoli Music City Guide: La città si esplora a tempo di musica.

napoli music city guide'Napoli Music City Guide'. La città si esplora a tempo di musicaNasce Napoli Music City Guide, una guida digitale turistica musicale che accompagna cittadini e turisti alla scoperta di storia, aneddoti e curiosità sui luoghi famosissimi e sui luoghi meno noti de ... ansa.it

COMUNE DI NAPOLI * :«LA CITTÀ SI ESPLORA A TEMPO DI MUSICA – MUSIC CITY GUIDE IN SALA GIUNTA»Nell'ambito del progetto Turismo Musicale e Napoli Città della Musica viene realizzata la guida digitale turistica musicale in collaborazione e con il ... agenziagiornalisticaopinione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.