Napoli si apre ai visitatori con una nuova guida digitale dedicata alla musica e ai luoghi simbolo della città. La “Napoli Music City Guide” propone un percorso che parte dal Teatro San Carlo e si snoda fino a Rua Catalana. Gli utenti possono scoprire i siti più interessanti, ascoltando in cuffia le canzoni legate a ogni tappa, per vivere un’esperienza più coinvolgente. La guida combina storia e musica, offrendo un modo diverso di conoscere Napoli.

Nasce “Napoli Music City Guide”, una guida digitale turistica musicale che accompagna cittadini e turisti alla scoperta di storia, aneddoti e curiosità sui luoghi famosissimi e sui luoghi meno noti della musica a Napoli. La guida, che, insieme al racconto, contiene una playlist Spotify con alcuni dei brani celebri del repertorio napoletano e propone una mappa interattiva, è disponibile in download sul sito del Comune di Napoli. Ed è solo una prima versione (“call to action”) della guida che è e resta digitale perché verrà aggiornata con nuovi luoghi, anche su proposta delle realtà musicali che operano sul territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli Music City Guide, presentata la guida digitale turistica musicale

La città di Napoli ospita il primo corso Its dedicato alle arti sonore e digitali, focalizzato sulle nuove professioni dell’industria musicale.

