Trump attacca gli alleati | nel bisogno non ci sono

In una dichiarazione recente, un ex presidente ha affermato che gli alleati non sono affidabili nel momento del bisogno, sostenendo che gli Stati Uniti non necessitano di supporto da altri paesi. Ha ribadito che gli Stati Uniti sono la nazione più forte del mondo e che questa convinzione l’ha espressa già da anni. Le sue parole hanno suscitato reazioni e discussioni sulla posizione internazionale del paese.

“Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo la nazione più forte del mondo”. Lo ha detto Donald Trump definendo la questione della sicurezza dello stretto di Hormuz un “test” per gli alleati. “È da anni che dico che se mai dovessimo aver bisogno di loro, non ci saranno”, ha aggiunto il presidente alla Casa Bianca. Anche la Spagna non parteciperà a nessuna missione militare nello Stretto di Hormuz in quanto considera “illegale” la guerra di Usa e Israele all’Iran. Lo ha detto la ministra della Difesa di Madrid, Margarira Robles, che ha così respinto la richiesta del presidente Usa, Donald Trump, di sostegno militare per mettere in sicurezza lo Stretto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump attacca gli alleati: “nel bisogno non ci sono” Articoli correlati Macron attacca Trump: "Gli alleati dovrebbero concentrarsi sulla pace in Ucraina, no a guerre commerciali"Paesi alleati dovrebbero concentrarsi sul riportare la pace in Ucraina e non su dispute commerciali. Nato, Trump offende ancora gli alleati: “In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie”(Adnkronos) – Per sostenere che gli alleati Nato non hanno mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald Trump afferma che in Afghanistan i loro... Trump attacca il Venezuela Contenuti e approfondimenti su Trump attacca Temi più discussi: Trump attacca la Nato, la minaccia agli alleati: Aiutatemi contro Iran o...; Trump attacca di nuovo il Regno Unito per i mancati aiuti nella guerra in Iran. E Londra risponde; Trump attacca il terminale di Kharg, l’Iran minaccia rappresaglie; Il ricatto di Trump alla Nato su Hormuz, l'Europa prende tempo. Tajani: Rafforzare la missione Aspides, senza espanderla. Iran, l’appello di Trump agli alleati: Mandate navi per aprire Hormuz. Teheran è sconfitta, ma lo Stretto resta un rebusPrezzo del greggio oltre i 100 dollari: Washington bombarda le coste, ma serve una flotta globale per riaprire il passaggio ... affaritaliani.it Trump, ecco perché ha deciso l'attacco: Voglio la libertà del popolo iraniano«Distruggeremo i loro missili e smantelleremo la loro industria missilistica. Annienteremo la loro marina. Garantiremo che i proxy terroristici ... iltempo.it #Trump non rispetta il diritto internazionale, attacca l' #Iran in combutta con #Israele e poi chiede aiuto agli alleati. Vuole scatenare una guerra mondiale. Francia e Giappone rispondono no. x.com La Unione europea attacca la scelta di Donald Trump di allentare le sanzioni sul petrolio russo mentre il conflitto con l’Iran fa schizzare i prezzi dell’energia #EuropeNews https://l.euronews.com/374Y - facebook.com facebook