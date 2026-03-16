La Paramount ha confermato che Emily Blunt e Cillian Murphy riprenderanno i loro ruoli in A Quiet Place Part III. Il film rappresenta il capitolo conclusivo della serie e la produzione è stata confermata, secondo quanto riporta Deadline. Questa notizia arriva a seguito di un annuncio ufficiale da parte della casa di produzione, che ha deciso di mantenere gli attori principali coinvolti nel progetto.

Il silenzio sta per tornare a farsi assordante. Come riportato inizialmente da Deadline, la Paramount ha ufficialmente blindato i protagonisti per l’atteso A Quiet Place Part III. Emily Blunt e il premio Oscar Cillian Murphy hanno infatti chiuso l’accordo per tornare nei panni dei sopravvissuti all’apocalisse aliena. Insieme a loro, ritroveremo anche i giovani talenti Millicent Simmonds e Noah Jupe, a cui si aggiungeranno le new entry Jack O’Connell, Jason Clarke e Katy O’Brian. Dietro la macchina da presa torna il creatore della saga, John Krasinski, che curerà anche la sceneggiatura e la produzione. L’annuncio, arrivato direttamente dai canali social di Krasinski, ha fissato la data di uscita nelle sale per il 30 luglio 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - A Quiet Place 3: Emily Blunt e Cillian Murphy di nuovo insieme per il capitolo finale

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