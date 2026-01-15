Fip Silver Australian Padel Openc’è Sara Errani | Il padel mi piace

Sara Errani, campionessa olimpica e vincitrice della Billie Jean King Cup, partecipa al Fip Silver Australian Padel Open. Dopo aver partecipato alla United Cup e prima dell’Australian Open di tennis, Errani ha espresso il suo interesse per il padel, sport che sta crescendo in popolarità. La sua presenza nel torneo sottolinea l’interesse di atleti di alto livello verso questa disciplina, ormai consolidata anche nel panorama sportivo internazionale.

Roma, 15 gen. (askanews) – La stagione del Padel e del tennis è iniziata dall'Australia. Anche Sara Errani, campionessa olimpica in carica nel doppio femminile e vincitrice della Billie Jean King Cup con la maglia della Nazionale italiana, è già volata 'down under': dopo la United Cup e prima dell'Australian Open di tennis, Errani – si legge in una nota – tornerà in campo anche nel Cupra Fip Tour. Non sarà la prima volta con la pala per Errani, che ha già all'attivo partecipazioni a tappe australiane del circuito internazionale della Fip, ma che si è esibita anche al Foro Italico nell'ultimo Bnl Italy Major Premier Padel.

Errani e Paolini, la nuova idea: giocare insieme a padel. «Ma Jasmine in campo si arrabbia quando chiamo la palla...» - Sara è nel team di Paolini, ma continua a giocare in doppio a tennis e in Australia parteciperà anche al torneo di padel. corriere.it

Sara Errani pazza per il padel: “Bea Gonzalez un idolo, faccio giocare anche Paolini” - La tennista giocherà al Game4Padel Docklands, in Australia: “Mi piace tantissimo questo sport. msn.com

