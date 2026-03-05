Alta Irpinia furti e paura | il Prefetto Riflesso frena gli allarmismi ma chiede a tutti di fare la propria parte

Il prefetto di Avellino ha preso parola dopo l’evento di presentazione del manifesto per l’8 marzo presso la Chiesa del Carmine. Durante l’intervento, ha affrontato il tema dei recenti furti nell’Alta Irpinia, affermando che non bisogna allarmarsi, ma invitando tutti a contribuire alla sicurezza. Nessun dettaglio su eventuali misure adottate o su altre iniziative specifiche.

Avellino, 5 marzo 2026 — Il prefetto Rossana Riflesso, a margine della presentazione del manifesto per l'8 marzo del Comune di Avellino, avvenuta presso la Chiesa del Carmine, cambia registro. Si parla di Alta Irpinia. Si parla di furti, di sportelli bancari forzati, di case isolate svaligiate, di una paura che cresce nei paesi piccoli e nelle contrade. Si parla, insomma, del problema che non passa. Il prefetto sceglie le parole con cura. «La situazione non è esplosiva e la parola allarme è, quantomeno, non giusta», dice. «Ci sono oggettivamente dei furti: sono colpiti gli ATM, gli uffici postali e bancari». I fatti ci sono. Ma il panico, secondo Riflesso, no. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

