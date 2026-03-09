Elezioni a rischio? Pergolizzi | Basta allarmismi la Regione è a statuto speciale e non segue l' ordinamento statale

Il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, ha dichiarato che non ci sono motivi giuridici per rinviare le elezioni, sottolineando che la Regione a statuto speciale non segue l'ordinamento statale. Da Palazzo Zanca, Pergolizzi ha ribadito che le voci di un possibile slittamento del voto sono infondate e prive di fondamento legale, in seguito alle dimissioni del sindaco.

Dopo le ultime notizie sul ricorso di 118 cittadini il presidente del Consiglio comunale ha chiarito la posizione che non lascia spazio a dubbi "Basta allarmismi, la tesi sul rinvio del voto non ha un fondamento giuridico": è la posizione del presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi che a Palazzo Zanca dalle dimissioni del sindaco Basile è la figura politica in carica più importante. Un gruppo di cittadini chiede alla Regione Siciliana di chiarire se il Comune di Messina possa partecipare regolarmente alla tornata elettorale amministrativa della primavera 2026. La richiesta è contenuta in una lettera inviata all'assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Prefettura con cui l'associazione civica sollecita un chiarimento interpretativo sulle dimissioni del sindaco Federico Basile e sui loro effetti giuridici.